Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi paylaşımı: Aslan gibi savaş
Galatasaray sosyal medyadan Beşiktaş derbisine özel paylaşımda bulundu.
Galatasaray ile Beşiktaş yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.
Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç beIN Sports 1 'den naklen yayınlanacak.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
?? #AslanGibiSavaş #GSvBJK pic.twitter.com/5L2yuibkwG— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 7, 2021
İlgili Haberler
- Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kadrosu açıklandı
- Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan Öztürk, Hamamcıoğlu ve Çelebi'ye teşekkür
- Galatasaray - Beşikaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
- Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi kötü haber N'koudou ve Aboubakar yok!
Video Haberler
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Oylar düşmeye başladı; yandaşlar tek ses
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ücreti kesiliyor!