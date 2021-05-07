Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi paylaşımı: Aslan gibi savaş

Galatasaray sosyal medyadan Beşiktaş derbisine özel paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 19:09
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi paylaşımı: Aslan gibi savaş
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Galatasaray ile Beşiktaş yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç beIN Sports 1 'den naklen yayınlanacak.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:



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