Sergen Yalçın'dan hakemlere tepki! "Superman falan herhalde"

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:07

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"Basit hatalar yaptık. Oyun olarak bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı. Futbolda böyle sonuçlar var. Derbi maçı bu. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok.

Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız. Hemen sonraki maça bakacağız. Hatalara bakacağız ama hemen salı gününe hazır olmalıyız.

Hakem kararı komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin o topu görüp görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. Görme ihtimalin yok diyorum, öyle gördüm diyor. Öyle görmüş. Superman falan herhalde. Cüneyt Hoca da, yan hakemi de güzel maç yönetti. Tebrikler. Değerli bir hakem arkadaş.

Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz. Bağlamak doğru değil ama konuşulacak çok konu var. Şu an zamanı değil.N'Koudou salı dönebilir. Diğerleri dönmez, zannetmiyorum."