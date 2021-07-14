Galatasaray'dan EURO 2020'deki ırkçılığa tepki
Galatasaray, EURO 2020 finali sonrası İngiltere Milli Takımı'nın oyuncularına yapılan ırkçılığa tepki gösterdi.
Galatasaray, İngiltere'nin İtalya'ya mağlup olduğu EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) finali sonrası sosyal medyada İngiliz oyuncular Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bukayo Saka'ya yönelik yapılan ırkçılığa tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolda kazanmanın ve kaybetmenin varlığını unutmadan, bu güzel oyunun keyfini çıkarmalıyız. Irkçılık bir insanlık suçudur ve futbolda yeri yoktur!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
Futbolda kazanmanın ve kaybetmenin varlığını unutmadan, bu güzel oyunun keyfini çıkarmalıyız.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2021
Irkçılık bir insanlık suçudur ve futbolda yeri yoktur! pic.twitter.com/nHEKOKed58
Video Haberler
- Korkunç olay! Para çekerken ölümden döndü
- Gökyüzünde görünen esrarengiz ışıklar kameraya yansıdı
- HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Bilgen yanıt verdi
- Tur teknesi alev alev böyle yandı
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın
- Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi
- Aşırı sürat felaket getirdi
- 'Drift' yapan magandalar böyle görüntülendi
- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
- Düğünde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Yaz okulu' için karar verildi
- Peaky Blinders oyuncusu evinde ölü bulundu
- Peker'in iddiaları olayın perde arkasını ortaya çıkardı
- Sedat Peker yine Süleyman Soylu'yu hedef aldı
- Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?
- Akbank'tan 'teşekkür' hediyesi
- Taliban tehdidin dozunu artırıyor!
- Kuran kursunda dayak rezaleti
- Şahan Gökbakar'ın villası için karar verildi
- Koca açıkladı: 'Delta'da korkutan artış