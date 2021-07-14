Galatasaray'dan EURO 2020'deki ırkçılığa tepki

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:11

Galatasaray, İngiltere'nin İtalya'ya mağlup olduğu EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) finali sonrası sosyal medyada İngiliz oyuncular Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bukayo Saka'ya yönelik yapılan ırkçılığa tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolda kazanmanın ve kaybetmenin varlığını unutmadan, bu güzel oyunun keyfini çıkarmalıyız. Irkçılık bir insanlık suçudur ve futbolda yeri yoktur!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:



