Galatasaray'dan Göksenin Köksal ve Ege Arar açıklaması

10 Ağustos 2021 Salı, 16:40

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray, kaptanı Göksenin Köksal ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalarken, geçtiğimiz sezon Aliağa Petkimspor forması giyen eski oyuncusu Ege Arar'ı yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişen ve pivot pozisyonunda oynayan 2.07 boyundaki Ege Arar'ın yeniden takıma katıldığı vurgulandı.

KÖKSAL: "DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na 2010 yılında katılan kaptan Göksenin Köksal ise, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süre kaptanlığını yaptığım yuvam Galatasaray ile sözleşmemi yenilemekten gurur duyuyor, bana olan güven ve desteklerini sonuna kadar hissettiren Büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Kurulacak yeni takımımızla birlikte iyi bir kimya yakalamak ve hem lig hem Avrupa Kupaları’nda hedeflenilen yerlere ulaşabilmek için her zaman olduğundan çok daha fazla çalışacağız. Biz gücümüzü armamızdan ve taraftarımızdan alıyoruz. Dolayısıyla taraftarımızın yokluğu bizleri olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz sezon yaşanılan hayal kırıklıklarının izlerini sildiğimiz ve çok özlediğimiz taraftarımızla birlikte nice başarılara ve zaferlere koşacağımız yeni bir sezon olmasını diliyorum."