Galatasaray Olimpiu Morutan transferini açıkladı

24 Ağustos 2021 Salı, 19:05

Galatasaray, uzun süredir ilgilendiği Olimpiu Morutan ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Morutan, bugün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek. Artık Galatasaray'ın futbolcusu" ifadelerini kullanmıştı.

Olimpiu Morutan'ın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

9. TRANSFER OLACAK

Transfer döneminde Galatasaray şu ana kadar Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini açıkladı.

Morutan'ın resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından sarı-kırmızılı takım bu sezonki 9 transferini yapacak.