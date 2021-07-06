<p>İtalya ve İspanya'nın İngiltere'deki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) yarı final mücadelesinde yayıncı kuruluş TRT'nin spikeri Levent Özçelik'in, İtalyan futbolcu Federico Chiesa'nın yerine İtalyan eski futbolcu Filippo Inzaghi'nin ismini kullanması futbolseverlerin tepkisine sebep oldu.</p>
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İtalya ve İspanya'nın İngiltere'deki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) yarı final mücadelesinde yayıncı kuruluş TRT'nin spikeri Levent Özçelik'in, İtalyan futbolcu Federico Chiesa'nın yerine İtalyan eski futbolcu Filippo Inzaghi'nin ismini kullanması futbolseverlerin tepkisine sebep oldu.

<p>Özçelik, ilk olarak Chiesa'nın 52. dakikada kaçırdığı şutta Chiesa yerine Inzaghi'nin ismini söyledi.</p>
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Özçelik, ilk olarak Chiesa'nın 52. dakikada kaçırdığı şutta Chiesa yerine Inzaghi'nin ismini söyledi.

<p>Deneyimli spiker, aynı hatayı Chiesa'nın 60. dakikada kaydettiği golde de tekrarladı.&nbsp;</p>
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Deneyimli spiker, aynı hatayı Chiesa'nın 60. dakikada kaydettiği golde de tekrarladı. 

<p>Özçelik, gol anında Inzaghi'nin ismini iki kez tekrarlarken, sonrasında hatasını Chiesa'nın ismini kullanarak düzeltti.</p>
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Özçelik, gol anında Inzaghi'nin ismini iki kez tekrarlarken, sonrasında hatasını Chiesa'nın ismini kullanarak düzeltti.

<p>Özçelik'in iki kez yaptığı bu hata, sosyal medyada futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasına girdi.</p>
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Özçelik'in iki kez yaptığı bu hata, sosyal medyada futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasına girdi.

<p>"Inzaghi" kelimesi, maçın ikinci yarısının oynandığı anlarda Twitter'ın gündem bölümünün ilk sırasında yer aldı.</p>
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"Inzaghi" kelimesi, maçın ikinci yarısının oynandığı anlarda Twitter'ın gündem bölümünün ilk sırasında yer aldı.

<p>Levent Özçelik, maçın 75. dakikasında konuya dair yaptığı açıklamayla izleyicilerden özür diledi.</p>
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Levent Özçelik, maçın 75. dakikasında konuya dair yaptığı açıklamayla izleyicilerden özür diledi.

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