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İtalya ve İspanya'nın İngiltere'deki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) yarı final mücadelesinde yayıncı kuruluş TRT'nin spikeri Levent Özçelik'in, İtalyan futbolcu Federico Chiesa'nın yerine İtalyan eski futbolcu Filippo Inzaghi'nin ismini kullanması futbolseverlerin tepkisine sebep oldu.
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