Galatasaray'dan TFF'ye Oğulcan Çağlayan başvurusu
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmak için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulundu.
Galatasaray'ın futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın daha fazla hak mahrumiyetine uğramadan forma giyebilmesi için Çaykur Rizespor'a yaptığı ödemenin perde arkasına www.cumhuriyet.com.tr ulaşmıştı.
Sarı-kırmızılı, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmak için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulundu.
Sarı kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin Avro ve 506 bin 275 TL ödeme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuru yaparak 25 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarılmasını talep etti. Hücum oyuncusunun özellikle Avrupa maçlarında görev alabilmesi için bugün lisansının çıkartılarak UEFA listesine eklenmesi gerekiyor.
Galatasaray’ın Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında Çağlayan’ı oynatabilmesi için ise 8 Eylül’e kadar zamanı bulunuyor.
Sarı kırmızılı kulübün federasyona gönderdiği metinde şu ifadeler yer aldı: "Anayasa’nın 49’uncu maddesi uyarınca oyuncumuzun daha fazla mağduriyet yaşamaması ve çalışma özgürlüğüne daha fazla engel olunmaması için ve ger halükarda zaten 10.09.2021 tarihinde UEFA’dan gelecek olun grup başlangıç alacağımızdan kesilerek Rizespor Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ödeme yapılacağı bilindiğinden bugünden tarafımıza yapılan ödeme kapsamında oyuncumuzun vize ve lisans işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi için gereğini talep ediyoruz."
Video Haberler
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
- İstanbul'da evde yılan paniği! İtfaiye eri yakaladı
- Tık uğruna gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- TV sunucusu tecavüzcüden canlandırma yapmasını istedi!
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Ferhan Şensoy'la ilgili yürek burkan detay
- '2002’den bu yana en düşük oy seviyesinde'