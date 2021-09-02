Galatasaray'dan TFF'ye Oğulcan Çağlayan başvurusu

02 Eylül 2021 Perşembe, 09:48

Galatasaray'ın futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın daha fazla hak mahrumiyetine uğramadan forma giyebilmesi için Çaykur Rizespor'a yaptığı ödemenin perde arkasına www.cumhuriyet.com.tr ulaşmıştı.

Sarı-kırmızılı, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmak için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulundu.



Sarı kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin Avro ve 506 bin 275 TL ödeme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuru yaparak 25 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarılmasını talep etti. Hücum oyuncusunun özellikle Avrupa maçlarında görev alabilmesi için bugün lisansının çıkartılarak UEFA listesine eklenmesi gerekiyor.

Galatasaray’ın Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında Çağlayan’ı oynatabilmesi için ise 8 Eylül’e kadar zamanı bulunuyor.



Sarı kırmızılı kulübün federasyona gönderdiği metinde şu ifadeler yer aldı: "Anayasa’nın 49’uncu maddesi uyarınca oyuncumuzun daha fazla mağduriyet yaşamaması ve çalışma özgürlüğüne daha fazla engel olunmaması için ve ger halükarda zaten 10.09.2021 tarihinde UEFA’dan gelecek olun grup başlangıç alacağımızdan kesilerek Rizespor Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ödeme yapılacağı bilindiğinden bugünden tarafımıza yapılan ödeme kapsamında oyuncumuzun vize ve lisans işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi için gereğini talep ediyoruz."