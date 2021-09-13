Galatasaray'dan Metin Oktay paylaşımı

Galatasaray, efsane isim Metin Oktay'ı ölüm yıl dönümünde andı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2021 Pazartesi, 10:38
Galatasaray'dan Metin Oktay paylaşımı
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Milli takımın ve Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay, ölüm yıl dönümünün 30. yılında unutulmadı.

1955'te bir otomobil karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Galatasaray'da Türk futbolunun efsaneleri arasına giren Oktay, sarı-kırmızılı kulüp tarafından anıldı.

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından "Saygıyla anıyoruz" paylaşımında bulundu.

İşte sarı-kırmızılı camianın paylaşımı:


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