Galatasaray'dan Metin Oktay paylaşımı
Galatasaray, efsane isim Metin Oktay'ı ölüm yıl dönümünde andı.
Milli takımın ve Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay, ölüm yıl dönümünün 30. yılında unutulmadı.
1955'te bir otomobil karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Galatasaray'da Türk futbolunun efsaneleri arasına giren Oktay, sarı-kırmızılı kulüp tarafından anıldı.
Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından "Saygıyla anıyoruz" paylaşımında bulundu.
İşte sarı-kırmızılı camianın paylaşımı:
Saygıyla anıyoruz... #MetinOktay pic.twitter.com/nGICwaxX15— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 13, 2021
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü
- Edremit'teki kanlı baskında yeni gelişme