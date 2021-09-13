Galatasaray'da Emre Kılınç, kariyerinde bir ilki başardı
Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların 2 golünü de Emre Kılınç kaydetti.
Dün akşam Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılıların 2-0 üstünken, maç sonu 2-2'lik beraberliğe razı olduğu maçta Emre Kılınç 2 gol kaydetti.
Trabzonspor karşısında forma giyen 27 yaşındaki Kılınç kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol birden attı.
SONUNU GETİREMİYOR
Sarı-kırmızılılar son iki haftada birer puan alırken bir türlü skoru koruyamadı. Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçen Cimbom 2-2'ye razı olurken Trabzon deplasmanında da aynı kaderi yaşadı.
Emre Kılınç, "2-0'dan 2-2 olunca insan çok üzülüyor. Trabzon zor bir deplasman ama biz Galatasaray'ız, her yerde kazanmaya gidiyoruz. Önemli olan 3 puan, kazanmak için geldik. 2-0'dan 2-2 yaptığımız için çok üzgünüz. İnşallah bunu ileriki haftalarda telafi edeceğiz. 2 haftadır, 2-0 öndeyken 4 puan kaybettik. Bu bizim için çok üzücü. Telafi edeceğiz bu puanları." dedi.
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