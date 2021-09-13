Galatasaray'da Emre Kılınç, kariyerinde bir ilki başardı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 12:03

Dün akşam Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılıların 2-0 üstünken, maç sonu 2-2'lik beraberliğe razı olduğu maçta Emre Kılınç 2 gol kaydetti.

Trabzonspor karşısında forma giyen 27 yaşındaki Kılınç kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol birden attı.

SONUNU GETİREMİYOR

Sarı-kırmızılılar son iki haftada birer puan alırken bir türlü skoru koruyamadı. Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçen Cimbom 2-2'ye razı olurken Trabzon deplasmanında da aynı kaderi yaşadı.

Emre Kılınç, "2-0'dan 2-2 olunca insan çok üzülüyor. Trabzon zor bir deplasman ama biz Galatasaray'ız, her yerde kazanmaya gidiyoruz. Önemli olan 3 puan, kazanmak için geldik. 2-0'dan 2-2 yaptığımız için çok üzgünüz. İnşallah bunu ileriki haftalarda telafi edeceğiz. 2 haftadır, 2-0 öndeyken 4 puan kaybettik. Bu bizim için çok üzücü. Telafi edeceğiz bu puanları." dedi.