Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV'de önemli eksikler var

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:41

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken PSV Eindhoven'da ayrılık çanları çalıyor.

Hollanda ekibinin EURO 2020'de mücadele eden iki yıldızı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Roger Schmidt de ayrılık iddialarını yalanlamadı.

DENZEL DUMFRIES VE DONYELL, GALATASARAY KARŞISINDA FORMA GİYMEYECEK

Hollanda, EURO 2020'ye son 16 turunda veda ederken, Denzel Dumfries'in etkili performansı dikkat çekti. Dumfries ile birlikte piyasasını yükselten Donyell Malen de birçok kulübü etkiledi.

Algemeen Dagblad'a konuşan Roger Schmidt, "Onların artık dönmesini beklemiyorum. Sezon sonu itibarıyla yurt dışına gitmek istediklerini biliyorduk, bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

İki futbolcunun da Galatasaray karşısında forma giymesi beklenmiyor.

25 yaşındaki Denzel Dumfries'in adı Bayern Münih, Inter ve Everton ile anılırken Donyell Malen'in ise Borussia Dortmund ya da Liverpool'a transfer olacağı iddiası gündemde.

PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda'da PSV Eindhoven'ın konuğu olacak.

PSV Eindhoven - Galatasaray karşılaşması 20 Temmuz Salı günü Philips Stadı'nda oynanacak. Turun rövanş karşılaşması 27 Temmuz'da İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.