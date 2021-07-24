Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcelo Saracchi'nin çapraz bağları koptu
2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Galatasaray forması giyen Marcelo Saracchi'nin çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Galatasaray'da iki yıl kiralık olarak oynayan ve geçtiğimiz sezonun ardından Bundesliga takımlarından RB Leipzig'e dönen Marcelo Saracchi sakatlandı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren RB Leipzig dün, Montepellier ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşma Monteppellier'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Alman ekibinin tek golünü Alexander Sörloth kaydetti.
Oyuna 61. dakikada dahil olan Saracchi, yaşadığı sakatlık sonrasında maçı tamamlayamadı. Maçın ardından yapılan kontroller sonrasında 23 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.
2018/19 sezonunda RB Leipzig'e transfer olan Saracchi 27 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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