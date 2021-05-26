Galatasaray'dan Gheorghe Hagi paylaşımı
Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Gheorghe Hagi'nin gollerini paylaştı.
Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından Gheorghe Hagi'nin gollerini paylaşarak, efsaneyi futbolu bırakışının 20'nci yılında da unutmadı.
Galatasaray, gönderide "Galatasarayımızın efsane ismi Gheorghe Hagi, 20 yıl önce bugün ardında attığı sayısız jeneriklik gol, kazanılmış kupa ve unutulmaz yüzlerce anı bırakarak futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktaladı." ifadelerini kullandı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
Galatasarayımızın efsane ismi Gheorghe Hagi, 20 yıl önce bugün ardında attığı sayısız jeneriklik gol, kazanılmış kupa ve unutulmaz yüzlerce anı bırakarak futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktaladı.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 26, 2021
#ILoveYouHagi! pic.twitter.com/SK8wHgK83F
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