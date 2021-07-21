Galatasaray'ın PSV karşısındaki 5-1'lik mağlubiyetini Arif Kızılyalın değerlendirdi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:37

İlk söz TV8'e; muhabirken, hatırlı dostlarının araya girmesiyle bankadan kredi çekip TV kanalı satın alan, satın aldığı kanalın da bir bölümünü bir kaç misline bir iş adamına satıp banka borcunu ödeyen ve ardından da yayın imparatoru olan Acun Ilıcalı'ya.

Şimdilerde spor yayıncılığına merak sardı. Hatta şifreli kanalı Exxen ile de Süper Lig yayıncılığına soyunuyor.

Bence hiç bu toplara girmesin rezil olur, PSV maçındaki gibi.

Hollanda kulübünden Galatasaray maçının naklen yayın hakkını aldı, yayınlamaya çalıştı, beceremedi. Teknik arıza mı dersiniz, yasa dışı bahislerin Türk insanına 'zorunlu olarak' izlettirilmesi mi, yayının sürekli donması mı nereden tutsanız çöktü TV8.

Sadece siz, biz, bizim oğlan, sizin kız izlemedi elbette bu yayını. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanı Muhammer Kasapoğlu, RTÜK Başkanı falan da izlemiştir emin olun. Her halde bir yaptırıma giderler.

Yoksa yasa dışı bahise hayır diyerek Diyarbakır'daki, İzmir'deki, Antalya'daki 3-5 gariban hakkında işlem yapmak kolay. Şimdi göreceğiz, ülkede hukuk var mı, yoksa o hukuk, guguk mu? Yasa dışı şirketten 10 TL'lik oyun oynradı diye çocukları içeri atan sistem, eminim bir şeyler yapacaktır. Tabi, araya Acun Beyin hatırlı dostlarından soyadı lazım değil meşhur Mustafa Bey falan girmezse..

Neyse maça dönelim.

Aslında hiç dönmeyelim, Galatasaray da tıpkı TV 8 yayını gibi dondu kaldı. Hava da sıcaktı ama! İşin şakası, tek vuruş ustası Zahavi'yle Götze'yi tutamayıp 5'lik oldular. Turu da Eindhoven'da bıraktılar.

Kabul Galatasaray transfer yapamadı. oyuncuları sakat ya da moralsizdi. Ama adınız Galatasaray ise bu kadar kötü oynrayamazsınız!

Daha dakika 1 (1.36 saniye) gol 1 oldu. Muslera gibi dünyaca ünlü bir file bekçisi ayağındaki topu rakibe verdi, Zahavi de affetmedi. Sonrası yine bir bireysel hata bu kez Emre Kılınç'ın hatasıyla skor 2 oldu. Ardından aynı Emre Galatasaray'ı umutlandıran kafa golünü attı.

Ne var ki maçın 2. yarısı tam bir kabustu. Yağmur gibi yağdı PSV Galatasaray'ın üzerine.

Kabul ön liberoları yoktu, sağ bekleri yoktu, sol bekleri, orta alandan devşirme Ömer'di. İyi de takım bütçesinin yüzde 48'ini alan Mustafa Muhammed, Falcao, Feghouli niye kulübede oturdu 60 dakika. Madem bu oyuncuları sildiniz, Hollanda'ya da getirmeyin. Ne bileyim, eskiden tanıdık, bildik Falcao da, Feghouli de sahadakilerden kötü olamazdı. Arda kadar, oynarlardı, ya da Emre kadar!

Sözün özü Fatih Hocanın yokluğa rağmen oyuncu tercihleri kötüydü. Biraz Aytaç'la direndiler, o da orta alanda tek kalınca PSV'nin pas oyunu karşısında donup kaldılar.

Evet tur Hollanda'da kaybedildi. Artık Şampiyonlar Ligi geliri yok Galatasaray'ın, Fatih Hoca da, yeni başkan Burak Elmas bey de ona öre hesabını yapmalı.