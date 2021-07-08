PSV Eindhoven’dan farklı prova. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile oynayacağı maçlara hazırlanan Hollanda ekibi Alman amatör takımlarından Derbrucken ile karşılaştı.
Galatasaray'ın rakibi PSV'den hazırlık maçında 10 gol
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven, Almanya amatör takımlarından Derbrucken'i 10-1 yendi.
PSV milli takımlarından henüz dönmeyen futbolcuları da bulunmasına rağmen sahadan 10-1’lik galibiyetle ayrıldı. Hollanda temsilcisinin gollerini Fofana (3), Vertessen (2), Madueke(2), Zahavi, Mario Götze ve Pröpper attı.
Sezon öncesi olmasına rağmen formda bir görüntü veren PSV ilk hazırlık maçında da Molenbeek’i 6-2 yenmişti. O karşılaşmada Eran Zahavi yine 2 gol atarken yeni transferler Van Ginkel de gol bulmuştu.
GALATASARAY-PSV EİNDHOVEN MAÇLARI NE ZAMAN?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolundaki rakibi PSV Eindhoven ile ilk maçı 20 Temmuz’da deplasmanda rövanşı 27 Temmuz’da Türk Telekom Stadı’nda oynayacak.
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