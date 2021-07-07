Galatasaray Sözcüsü Remzi Sanver'den "şeffaflık" açıklaması

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:16

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen ve GSTV'den yayınlanan toplantıda Sanver, yönetime yapılan eleştirileri cevapladı.

Sanver, sözlerine şöyle başladı:

"Toplantı mekanı seçimimizin güçlü ve sembolik anlamı var. 1992'de kurulan Galatasaray Üniversitesi, kendisine bağlanan lisesi ve ortaokuluyla Türkiye'nin önde gelen bir eğitim zinciridir. Dünyada saygı gören bir kurum. Yeryüzünde emsali zor bulunur bir eğitim geleneğini temsil ediyor. Galatasaray eğitim geleneğinin evladı olan kulübümüzün, Galatasaray Üniversitesi ile yakın ilişkilerde olmayı dilememesi düşünülemez. Biri sporda, diğeri akademide saygınlık kazanmış iki kurum, topluma fayda üretmeye devam edecek. Bu heyecanı ortaya koymak için Galatasaray Üniversitesi'nde toplanmak istedik."

"BAZI BELİRSİZLİKLER VAR"

Remzi Sanver, 2021 bütçesi ve Mali Genel Kurul Toplantısı konusunda İstanbul Valiliği'nden haber beklediklerini belirtti:

"Galatasaray'ın bütün kurumları birdir, bütündür. Bugünkü toplantımızın gündem maddelerinden biri, salgın sebebiyle gerçekleştiremediğimiz 2019-20 mali genel kurullarıyla 2021 bütçesinin onaylanmasıydı. Yönetim Kurulu olarak bunları bir an evvel yapabilmeyi diliyoruz. Genel Kurul birikmesi yaşandığı için bazı belirsizlikler var. Mesela, ikisini bir arada yapmak mümkün mü? Veya idari ve mali ibraların birlikte yapılması mümkün mü? Valiliğe resmen sorduk. Gelecek cevap çerçevesinde, yapamadığımız genel kurulları Ağustos ayında gerçekleştirmiş olacağız."

"GALATASARAY'A ZARAR VERMEMELİYİZ"

Sanver, transfer süreçlerinde dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti:

"Yönetimimizin dikkatle ele aldığı başka bir konu da, ana hissedarı olduğumuz, Sportif A.Ş.'nin yönetmekte olduğu transfer süreçleriydi. Kişilerden bağımsız bu konunun doğasında 2 çelişki bulunduğunu takdir ediyoruz. Hemen başarılı olmak istiyoruz, diğer yandan da sıkıntılı olan mali tablomuzu sıkıntıya sokma riski var. Galatasaray'ı, geleceğimizi ipotek altına almaya hakkımız yok. İkinci çelişki bir yandan şeffaflığı savunuyoruz, diğer yandan Galatasaray'a zarar vermeyecek bir dikkati göstermek zorundayız."

"BİLGİ SAKLAMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Galatasaraylı yönetici, "şeffaflık" konusunda gelen eleştirileri cevapladı:

"Aynı zamanda Sportif A.Ş'nin de başkanı olan Sayın Burak Elmas'ın değerli hocamız Fatih Terim ile yürüttüğü bu süreçten memnunuz. Transfere dair detayların açıklanmasını Sportif A.Ş'ye bırakmak daha uygundur. Atılmakta olan adımlar, bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve geleceği de teminat altına alacak adımlardır. Sporcularımızla yapılan sözleşmelerin mali içeriklerinin kamuoyuna açıklanmamasıyla ilgili gelen eleştirileri anladığımızı ve saygıyla karşıladığımızı söylemek isterim. Diğer yandan bu bilgilerin bütün rakiplerimiz tarafından paylaşılmadığı ortamda açıklamamız transferde ciddi bir şekilde gücümüzü kırardı. Ne yazık ki bunu göze alamayacağımız kadar zorlu bir süreçten geçtik. Yoksa kamuoyundan bilgi saklamak gibi bir niyetimiz yoktur. Kulübümüzün mali işlemleri üyelerimizin bilgisine sunulmaya her zaman açıktır. Burak Elmas da transfer sürecinin sonunda bilgileri paylaşacağını da teyit etmiştir."

"ELEŞTİRİLERİ ANLIYORUM"

Remzi Sanver, taraftarın heyecanını kıymetli bulduklarını kaydetti:

"Kısa vadede atılan bu adımların uzun vadeli çözümlere dönüşmesi gerekiyor. Bunun farkındayız. Bu da yeniden yapılanmadan geçiyoruz. Kendi vaatlerimizin kendimiz takipçisiyiz. İlk 100 günün hesabını vereceğimiz toplantıda da gerekenleri paylaşacağız. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü sivil toplum örgütlerinden biriyse bunun sebebi taraftarımızdır. Taraftarlarımızın heyecanını kıymetli buluyoruz. Sosyal medyadan yansımaları da dinlemeye, anlamaya çalışıyoruz. Mesela; mesleğimle ilgili bir tweet atıyorum altında yüzlerce transfer yorumu yazılıyor. Bundan şikayetim yok. Mutluluk verici ve sevimli buluyorum. Eleştirileri de anlıyorum. Kurumsal olarak baktığımızda Galatasaray gibi, mali gücüyle, temas ettiği kitleyle, marka değeriyle muazzam bir yapıyı uzun vadeli bir bakışla yürütmek sorumluluğunu taşıyoruz. Elbette şampiyon olmak istiyoruz. Bundan daha önemli meselemiz, çocuklarımıza nasıl bir miras bırakacağımızdır."

"DİLİMİZ ZERAFETE YAKIŞIR OLMALI"

Sanver, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu durumu üslubumuza da yansıtmalıyız. Yönetim dilimiz, asrı aşkın birikimimize uygun bir zerafete ve bu birikime uygun, yakışır olmalıdır. Hepimiz tecrübelerimizden ders çıkarmışızdır. Sesimizi ne kadar çok yükseltiyorsak, hakkımızı o kadar çok aramış olmalıyız. İyi seçilmiş kelimeler, yükseltilen seslerden çok daha etkilidir. Sözün önemini ve değerini bizim kültürümüz bilir. Bu topraklardan Yunus Emre geçmiştir. Yunus Emre'nin dediği gibi; 'Söz ola bitire savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola zehirli aşı, bal ile yağ ede bir söz.'"

"KULÜPLER OLARAK HASIM DEĞİLİZ"

Sarı-kırmızılı ekibin sözcüsü, diğer kulüplerle olan ilişkilerine zarar vermemeleri gerektiğini ifade etti:

"Türkiye'de spor kulüplerinin birbiriyle ilişkilerinde kurduğu cümlelerdeki sertlikten biz de geri durmadık. Çok önemsediğimiz üslup özenini rakiplerimizle göstereceğimiz ilişkide de göstereceğiz. Biz spor kulüpleri olarak hasım değiliz. Hepimiz aynı gemideyiz. Aynı gemiye zarar vermemek gerekir. Belki de en önemlisi; duruşumuzla, sözümüzle her kesimden insana ilham veriyoruz. Galatasaray yönetimi olarak bu ilhamı bir sevgi kültürü geliştirecek şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz.

Galatasaray'ın değerleriyle Türkiye'nin kalbine dokunuyoruz. Yunus Emre'ye değinmiştim. 'Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' demiştir. Spor kulübü yöneticiliğinin sakin denizde gemi yönetmek olmadığını biliyoruz. İyi günümüz olacak, kötü günümüz olacak. Hata yapacağız, isyan edeceğiz... Bunların hepsi olacak. Ancak; Galatasaray değerlerinin gerektirdiği çizgiyi korumaya çalışacağız."