PSV - Galatasaray maçı seyircili oynanacak

UEFA, PSV - Galatasaray maçının seyircili oynanmasına karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 17:59
PSV - Galatasaray maçı seyircili oynanacak
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti. 

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.

Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.


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