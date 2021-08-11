Galatasaray'ın yeni transferi Nelsson'dan ilk açıklama geldi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 07:25

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Victor Enok Nelsson, İstanbul’a gelir gelmez, Türkiye'yi tercih ediş nedenini açıkladı.

22 yaşındaki Danimarkalı genç stoper, “Çok iyiyim, heyecanlıyım. İyi hissediyorum. Neler olacak, göreceğiz. Gerçekten çok mutluyum. Bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Bu yüzden Galatasaray'ı tercih ettim. Galatasaray büyük bir kulüp” diye konuştu.