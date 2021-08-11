Galatasaray'ın yeni transferi Nelsson'dan ilk açıklama geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Nelsson, "Bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Bu yüzden Galatasaray'ı tercih ettim" dedi.

DHA
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 07:25
Galatasaray'ın yeni transferi Nelsson'dan ilk açıklama geldi
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Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Victor Enok Nelsson, İstanbul’a gelir gelmez, Türkiye'yi tercih ediş nedenini açıkladı.
22 yaşındaki Danimarkalı genç stoper, “Çok iyiyim, heyecanlıyım. İyi hissediyorum. Neler olacak, göreceğiz. Gerçekten çok mutluyum. Bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Bu yüzden Galatasaray'ı tercih ettim. Galatasaray büyük bir kulüp” diye konuştu.


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