Galatasaray'dan KAP'a Victor Nelsson bildirimi
Galatasaray, İstanbul'a getirdiği yeni transferi Victor Nelsson ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'a gelen futbolcu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FC Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi, 2024 yılında sona erecek. Nelsson, geçtiğimiz sezon 30 maça çıkmış ve bir gol kaydetmişti.
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