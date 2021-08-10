Galatasaray'dan KAP'a Victor Nelsson bildirimi

10 Ağustos 2021 Salı, 21:28

Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'a gelen futbolcu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FC Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi, 2024 yılında sona erecek. Nelsson, geçtiğimiz sezon 30 maça çıkmış ve bir gol kaydetmişti.