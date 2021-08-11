<p>Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için bugün İskoçya’ya gidiyor.</p>
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için bugün İskoçya’ya gidiyor.

<p>Sarı-kırmızılılar, 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00’deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği McDiarmid Park’ta bugün TSİ 20.30’da yapacak.</p>
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Sarı-kırmızılılar, 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00’deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği McDiarmid Park’ta bugün TSİ 20.30’da yapacak.

<p>Teknik direktör Fatih Terim’in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 20.00’de başlayacak.</p>
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Teknik direktör Fatih Terim’in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 20.00’de başlayacak.

<p>Galatasaray’ın St. Johnstone maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:</p><p>DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.</p>
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Galatasaray’ın St. Johnstone maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

<p>Başkan Burak Elmas'ın yola devam etmek istemediklerini açıkladığı Radamel Falcao'nun, Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer almaması ise dikkat çekti.</p>
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Başkan Burak Elmas'ın yola devam etmek istemediklerini açıkladığı Radamel Falcao'nun, Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer almaması ise dikkat çekti.

<p>Sarı-kırmızılılar, İskoçya ekibi ile oynadığı ilk maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandırmıştı.</p>
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Sarı-kırmızılılar, İskoçya ekibi ile oynadığı ilk maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandırmıştı.

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