Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, İstanbul yolunda

10 Ağustos 2021 Salı, 19:55

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson, ülkesinin başkenti Kopenhag'tan havalanan tarifeli uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.

Türk Hava Yolları'nın TK1786 numaralı uçuşu, Türkiye saati ile 19.30 sularında Kopenhag'tan havalandı. Uçağın, 22.30 sularında İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

FC Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi, 2024 yılında sona erecek. Nelsson, geçtiğimiz sezon 30 maça çıkmış ve bir gol kaydetmişti.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, uçağın pilotunun Nelsson ile fotoğraf çektirdiği görüldü. Fotoğraf şu şekilde: