Galatasaraylı Donk'tan şampiyonluk mesajı
Galatasaray ile 150. maçına çıkan Ryan Donk, "150. kez Galatasaray formasını giydiğim için çok mutluyum. Şampiyonluğu istiyoruz" dedi.
Galatasaray'ın deneyimli ismi Ryan Donk, şampiyonluk iddialarının sürdüğünü açıkladı.
Galatasaray ile 150. maçına çıkan Ryan Donk, "150. kez Galatasaray formasını giydiğim için çok mutluyum. Bu performanstan dolayı. Şampiyonluk için alınan 3 puan çok sevindirici. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi zeminde kazandık. Sonraki maçlara bakmalıyız.
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