Galatasaraylı Donk'tan şampiyonluk mesajı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 22:47

Galatasaray'ın deneyimli ismi Ryan Donk, şampiyonluk iddialarının sürdüğünü açıkladı.

Galatasaray ile 150. maçına çıkan Ryan Donk, "150. kez Galatasaray formasını giydiğim için çok mutluyum. Bu performanstan dolayı. Şampiyonluk için alınan 3 puan çok sevindirici. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi zeminde kazandık. Sonraki maçlara bakmalıyız.