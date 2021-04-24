Galatasaraylı Donk'tan şampiyonluk mesajı

Galatasaray ile 150. maçına çıkan Ryan Donk, "150. kez Galatasaray formasını giydiğim için çok mutluyum. Şampiyonluğu istiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2021 Cumartesi, 22:47
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Galatasaray'ın deneyimli ismi Ryan Donk, şampiyonluk iddialarının sürdüğünü açıkladı.

Galatasaray ile 150. maçına çıkan Ryan Donk, "150. kez Galatasaray formasını giydiğim için çok mutluyum. Bu performanstan dolayı. Şampiyonluk için alınan 3 puan çok sevindirici. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi zeminde kazandık. Sonraki maçlara bakmalıyız.


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