Galatasaraylı Emre'den ayrılık kararı!
26 yaşındaki sol bekin, Giresunspor'la sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a transfer oluyor.
Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
26 yaşındaki sol bek oyuncunun, Giresunspor'la sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Kaynak: Ajansspor
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