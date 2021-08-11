Galatasaraylı Emre'den ayrılık kararı!

26 yaşındaki sol bekin, Giresunspor'la sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 07:49
Galatasaraylı Emre'den ayrılık kararı!
Abone Ol google-news

Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a transfer oluyor.

Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki sol bek oyuncunun, Giresunspor'la sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Kaynak: Ajansspor


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler