Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarları mutlu edeceğiz

15 Haziran 2021 Salı, 13:47

Yeni sezonun çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan Galatasaray'da dün 11 oyuncu sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-kırmızılılarda bugün de Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Jesse Sekidika, İsmail Çipe, Gökay Güney, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Atalay Babacan, kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital’ın Vadi İstanbul’daki şubesinde sağlık kontrolünden geçti.

Oyunculardan Oğulcan Çağlayan sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 25 yaşındaki forvet, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Yeni sezon hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah en az sakatlığın olduğu, çekişmeli ve sonunda da Galatasaray’ın şampiyon olduğu final olur. Sezonu erken açıyoruz, 16 Haziran’da rakibimiz belli olacak. 20 Temmuz’da ilk maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de ülkemizi gururla temsil ederiz, turları atlayıp Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalarak taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ederiz.”

Hazırlıklara Selçuk İnan yönetiminde başladıklarını belirten Çağlayan, “Her şey yolunda görünüyor şu anda. Selçuk hoca ile antrenmanlara başladık. Geçtiğimiz sezon da Fatih hocamızın ekibinde olan bir kişiydi. Çok önemli bir futbol kariyeri olan ve ileride de çok iyi bir antrenör olacağına inandığım bir isim. Bize tecrübelerini aktarıyor, bize yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Oğulcan Çağlayan, “Ben çok heyecanlıyım bu arenada olacak olmaktan. İnşallah takım arkadaşlarıma katkı sağlarım, yardımcı olurum takımımın maçları kazanmasında. Her Türk gencinin hayali o arenada boy göstermektir. İnşallah ben de fırsat bulursam elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.