Galatasaraylı Ozornwafor Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı
Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldı.
Galatasaray'da şans bulamayan Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na davet edildi.
Nijerya'nın Kamerun ile oynayacağı maçın kadrosu açıklanırken, Valentine Ozornwafor kadroda kendisine yer buldu.
Galatasaray'ın bir diğer Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru ise kadroda yer almadı.
Şu ana kadar Nijerya Milli Takımı formasını giymeyen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasını bir maçta giydi ve 8 dakika sahada kaldı.
Hello everyone, the revised list for our friendly against @FecafootOfficie is here! #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/Ne9s3XlZgl— ???? Super Eagles (@NGSuperEagles) May 24, 2021
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