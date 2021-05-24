Oyuncu Burak Sergen taburcu oldu: 45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:05

Bir ay önce yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı.

“BERBAT VE ÇOK CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR ŞEY”



60 yaşındaki ünlü oyuncu, koronavirüsü atlatarak bugün hastaneden taburcu oldu. Sergen hastane çıkışı, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

Sergen’in doktoru ise “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz' ile izleyici karşısına çıkıyor.