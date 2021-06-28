Taylan Antalyalı kimdir?

28 Haziran 2021 Pazartesi, 11:15

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 1995 yılının Ocak ayında doğan Taylan Antalyalı, 2006 yılında yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında kariyerine başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından orta sahada görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35 bin TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi.

BUCASPOR

2011-12

2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi ve sahada 90 dakika kaldı. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor başkanı Bektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulundu.

2012-13

2012-13 sezonunda Taylan 9 lig maçında 1'de Türkiye kupasında forma giymiştir. 12-13 sezonunda çıktığı ilk maç 3 dakika forma giydiği Göztepe karşılaşması olmuştur. 19. haftada Kayseri Erciyesspor ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalırken Antalyalı 20. haftada oynanan Adanaspor maçında 2 dakika süre almış ve kariyerinin ilk asistini 90+1'de Emre Şahin'e yapmıştır. Ligin devamında son maçta Denizlispor karşısında da 90 dakika süre almıştır. Takım ligi 5. sırada bitirip playoff oynamaya hak kazanmıştır ama Antalyalı bu maçlarda forma şansı bulamamıştır. Türkiye Kupasında Arsinspor ile eşleşen Buca 4-2 mağlup olurken Antalyalı oyuna 2. yarı dahil olmuştur.

2013-14

Geçen yıl kısıtlı süre bulan Antalyalı bu sezonda takımın vazgeçilmezi olmuştur. 31'inde forma giymiş ve genellikle 90 dakika oynamıştır. 24 ve 25. haftalarda asist yapan Antalyalı kariyerinin ilk golünü 37. haftada Karşıyaka'ya karşı atmıştır ve ligi 1 gol 2 asist ile tamamlamıştır. Antalyalı takımının Türkiye Kupasındaki 4 maçında da oynamıştır.

GENÇLERBİRLİĞİ

2014-15

2014-15 sezonunun başında Antalyalı, Gençlerbirliği'ne 1.500.000 TL karşılığında transfer olmuştur. Antalyalı bu transferi ile ilk defa Süper Lig'de mücadele edecektir. Geçen sezon Buca'da toplam 35 maç oynayan Antalyalı bu sezon Gençlerbirliği'nde ligde sadece 2 maçta süre alabilmiştir. Türkiye kupasında 6 maçta forma giymiştir.

2015-16

2015-16 sezonunda ligin ilk yarısında Gençlerbirliği ile ligde hiç forma şansı bulamamıştır, sadece kupada 1 maça çıkmıştır ve kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmıştır.

KAYSERİ ERCİYESSPOR

2015-16

Gençlerbirliği ile forma şansı bulamayan Antlalyalı kış transfer döneminde Kayseri Erciyesspor'a kiralık olarak katılmıştır. Transfer olduktan sonraki ilk maçta 9 dakika forma şansı bulmuştur ve toplamda 13 maçta forma giymiştir. İlk golünü Karşıyaka karşısında bulan Antalyalı sezonu 1 gol 3 asist ile tamamladı.

HACETTEPE

2016-17

Antalyalı Erciyesspor ile iyi performans sergiledikten sonra Gençlerbirliği oyuncuyu bir kez daha denemek için aynı şehirdeki 2. lig ekibi Hacettepe'ye kiralanmıştır. Hacettepe ile ilk maçına Keçiörengücü'ne karşı çıkmıştır. Ligdeki sezon sonuna kadar 27 maça çıkmıştır ve 2 gole direkt katkı vermiştir. Türkiye Kupası maçında Kahramanmaraşspor'a karşı forma giymiştir ve 65. dakikada sarı, 77. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart görmüştür.

ERZURUMSPOR

2017-18

2017-18 sezonunun başında Antalyalı, Erzurumspor'a bedelsiz transfer olmuştur. Antalyalı bu sezonda ilk olarak 7. haftadaki Adanaspor maçında forma giymiştir. Toplamda 30 lig maçına çıkmıştır ve 2 gol 4 asist yapmıştır. İlk golünü 26. haftada Eskişehirspor'a atmıştır. Ligin son 5 maçında 1 gol 3 asist yapmıştır. Playoff'da çıktığı 3 maçta da forma giymiştir. Çıktığı ilk playoff maçında Ümraniyespor'a gol atmıştır. Kupada 3 maçta şans bulmuştur.

2018-19

Bu sezonda Antalyalı iyi bir performans göstermiş ve toplamda 31 lig maçında forma giymiştir ve 6 gol 3 asist ile sezonu tamamlamıştır. Ligdeki ilk maçına Konyaspor karşısında çıkmıştır ve bu maçta asist yapmıştır. Erzurum 7 hafta boyunca galip gelememiştir ve Antalyalı 8. haftadaki Alanyaspor maçında attığı gol sayesinde galibiyeti getirmiştir. 2. golünü Göztepe karşısında 53. dakikada bulan Antalyalı. Golü attıktan 6 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştır. 17 ve 18. haftada birer gol atarak takımına katkı sağlamaya devam etmiştir. Ligin son 6 haftasında 2 gol 2 asist ile oynamıştır.

2019-20

2019-20 sezonunda Erzurum forması ile 3 maça çıkan Antalyalı takımına 1 gol 1 asistlik katkıda bulunmuştur.

GALATASARAY

2019-20

Antalyalı, 2019-20 sezonunun yaz transfer döneminde takıma katılmıştır. Takıma katılırken Galatasaray, Erzurumspor'a bir bedel ödememiştir. Antalyalı'nın transferi konusunda Galatasaray, Gençlerbirliği ile sıkıntı yaşamıştır ve Gençlerbirliği bu transfer ile alakalı hukuki işlem başlatmıştır.

Antalyalı, Galatasaray forması ile ilk maçına 11. haftadaki Gaziantep'e karşı çıkmış ve 3 dakika süre almıştır. 14. haftada tekrardan formayı alan Antalyalı 5 hafta boyunca forma şansı bulmuştur ve ilk golü ile ilk asistini bu süreçte yapmıştır. 28. haftada maça çıkan Antalyalı, sezon sonuna kadarki 7 maçta da forma giymiştir ve 2 asist yapmıştır. Türkiye Kupasında 6 maçta 5 kez forma giyen Antalyalı takımına Tuzlaspor maçında 1 asistlik katkıda bulunmuştur.

2020-21

2020-21 sezonuna Gaziantep maçı ile başlayan Galatasaray'da en büyük sürprizlerden birisi Antalyalı olmuştur. Sezona 4 numaralı forma ve ön libero mevkiisi ile başlayan Antalyalı ilk maçta başta Fatih Terim olmak üzere birçok kişinin beğenisini toplamıştır. UEFA Avrupa Ligi elemeleri'nde de forma şansı bulan Antalyalı çıktığı ilk Avrupa maçında asist yapmıştır. Galatasaray, Neftçi'yi eledikten sonra Hajduk maçını da kazanmış ve Antalyalı oyunu ile gene beğenileri toplamıştır. Fatih Terim, Antalyalı için "Taylan Antalyalı'nın dinlenme gibi bir lüksü olmamalı" demiştir. Antalyalı, ön libero pozisyonunda takımın vazgeçilmezi olmuştur. Bu sezonki ilk golünü Çaykur Rizespor karşısında bulurken ilk asistini de Göztepe karşısında yapmıştır. Kupada 2 maçta forma şansı bulmuştur. Antalyalı'nın performansı birçok kişi tarafından beğenilmesine rağmen milli takıma çağrılmaması gündem olmuştur. Antalyalı 2021'de milli takıma davet edilmiştir ve 3 maçta forma giymiştir. Daha sonra da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 30 kişilik kadrosuna çağrılmıştır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye U-15

Antalyalı, 14 yaşındayken milli takıma U-15 ile başlamıştır. 5 maçta 1 gol atarak takımına yardımcı olmuştur.

Türkiye U-16

16 yaşında U-16 takımından davet almıştır ve burada oynadığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Türkiye U-17

U-17 kadrosuna 16 yaşındayken katılmıştır ve 11 maçta 5 gollük bir performans sergilemiştir.

Türkiye U-18

2012'de 17 yaşındayken U-18 milli takımından davet almıştır ve burada 5 maça çıkmıştır gole katkıda bulunamamıştır.

Türkiye U-19

Antalyalı, 18 yaşında U-19 milli takımından davet almış ve burada 8 maç görev yapmıştır. Dostluk maçlarında Türkiye; Hollanda, Slovakya, İngiltere ve Macaristan ile oynamıştır. Antalyalı, Macaristan müsabakasında 1 gol atmıştır. Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde takımın kaptanlık görevini üstlenmiş ve üç maçta da 90 dakika forma giymiştir. İzlanda maçında da 1 asist ile skora katkı sağlamıştır. Ümit Milliler grubu 1. bitirmiştir.

Türkiye U-20

U-20 Milli takımına 2014'te 19 yaşındayken davet edilmiştir. Burada toplam 6 maçta kadroda bulunurken 3 maç forma giymiştir ve Almanya ile Hollanda maçlarında kaptan olarak sahaya çıkmıştır.

Türkiye U-21

Türkiye U-21, Ukrayna maçı için Antalya'yı aday listeye dahil etmiştir ama Antalyalı bu maçta forma giyememiştir.

Türkiye A Milli Takımı

Taylan Antalyalı, Galatasaray ile 2. sezonunda çok iyi bir başlangıç yapmıştır ve birçok kişi milli kadroya çağrılmasına kesin gözüyle bakmıştır. Ancak Antalyalı 2020 yılında milli takım aday kadrosuna dahil edilmemiştir. Takım arkadaşı Sofiane Feghouli, Antalya'nın milli takımda oynaması gerektiğini savunmuştur. Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş "Taylan geçen sene de Erzurum'da takip ettiğimiz bir oyuncuydu, ön libero biliyorduk, Galatasaray'da arzu ettiğimiz yerde oynuyor, iyi de oynadı. Bizim düşündüğümüz oyuncular arasında" açıklamasını yapmıştır ve Antalyalı'yı 2021 yılında 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kadrosuna dahil etmiştir. Milli formayı ilk defa, 4-2 kazanılan Hollanda müsabakasında giymiştir. Bu maçtan sonraki oynanan 2 maçta da forma giyerek Mart ayındaki tüm milli maçlarda oynamıştır. İlk defa Milli takıma çağrılan Antalyalı ve Halil Akbunar, Şenol Güneş tarafından ilk antrenmanda alkışlanmıştır. 14 Mayıs 2021'de, 30 kişilik 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna çağrılmıştır.

Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen Antalyalı, hala Galatasaray formasını terletiyor.