Galatasaraylı yıldız Ryan Donk, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı Ryan Donk'un kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün ile Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan'ın da kurula gönderildiği aktarıldı.
Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.
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