Gamaleya Enstitüsü’nden Sputnik V için etkinlik oranı açıklaması

12 Ağustos 2021 Perşembe, 15:00

Denis Logunov, basın toplantısında, Sputnik V aşısının yeni Covid-19 varyantlarına karşı etkili olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Logunov, “Evet etkili. Sputnik’in, hastalığın ağır seyri ve hastaneye kaldırılma olasılığına karşı halâ yüksek etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden eğer aşılandıysanız, hastaneye kaldırılma olasılığınız aşılanmayanlara göre 20 kat daha az” yanıtını verdi.

YÜZDE 95 ETKİLİ

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da Sputnik V aşısının delta varyantına karşı etkinliğinin yüzde 83 olduğunu, aşının ağır hastalığa karşı yüzde 95 oranında koruduğunu söyledi.

Muraşko, “Bugün Sputnik V delta varyantına karşı mücadelede en etkili sonuçlar sergiliyor. Son sonuçlar, etkinliğin yüzde 83 olduğunu gösteriyor. Bunlar, Rusya’daki kliniklerden elde edilen veriler. Aşı, bugünkü koşullarda da etkili ve çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg da Sputnik V aşısının tüm Covid-19 aşılarına karşı etkinlik sergilediğini söyledi.

Gintsburg, “Sivil dolaşım deneyiminin gösterdiği gibi, aşı güvenli ve etkili. Sadece geliştirildiği varyantlarına karşı değil, son zamanlarda ortaya çıkan ve sürekli bize saldıran çok sayıda varyantlara karşı da etkili” diye konuştu.

Kaynak: Sputnik Türkçe