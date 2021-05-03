Game of Thrones evrenindeki 5 büyük inanç sıralandı: Hangi karakter hangi inancı takip ediyor?

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:21

İnanç ve dinsel unsurlar Game of Thrones evreninin en önemli öğelerinden biri ve izleyiciler dizinin 8 sezonu boyunca yaşanan olaylarda dini kişiliklerin çok ciddi etkilerinin olduğuna tanıklık etti.

George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) serisinden uyarlanan dizide birçok inanç bulunuyor.

Screen Rant'e göre bunlardan ilki çoğunlukla Kuzeylilerin inandığı Ormanın Eski Tanrıları. İsimsiz ve bedensiz olarak tanıtılan Ormanın Eski Tanrıları'nın ağaçlarda, derelerde ya da kısaca ormanın doğal unsurlarında bulunduğuna inanılıyor.

Ormanın Eski Tanrıları'nın geçmişi Ormanın Çocukları'yla başlıyor. Westeros'un en kadim tanrılarından olan Ormanın Eski Tanrıları, Stark ailesini diğer büyük ailelerden ayırıyor. Bu inancı benimseyen Starkların aksine diğer büyük ailelerin çoğu 7 İnancı'nı benimsemeye eğilimli.

7 İnancı, Westeros'ta en çok benimsenen ve Demir Taht'la bağlantısı en kuvvetli inanç. Lannister, Tyrell, Targaryen, Tully, Tarly aileleri bu inancı takip ediyor. Bu din yedi yüzü (baba, anne, savaşçı, bakire, yaşlı, bilge, demirci, yabancı) olan bir tanrıyı benimsiyor. Bu inançta ayrıca Septon ve Septa denilen kadın ve erkek rahipler bulunuyor, Yüce Septon inanca liderlik ediyor.

Demir Adalar'da yaşayanların inandığı bir de Boğulmuş Tanrı inancı bulunuyor. Boğulmuş Tanrı esasen bir deniz tanrısı. Bu inanç korsanlık ve yağma kültürünü destekliyor. Theon Greyjoy'un amcası da dahil rahipler bu inançta vaftiz benzeri törenlerde inananları suya batırıyor.

Evrenin en öne çıkan tanrılarından bir diğeriyse R'hllor olarak bilinen Işık Tanrısı. Bu tanrı karanlık, soğuk ve ölümle savaşan bir ateş tanrısı. Işık Tanrısı'nın takipçileri çoğunlukla Essos'ta yer alıyor. Dizide bu inanç Melisandre karakteriyle anlatılmıştı. İnanç, alevlerle iletilen kehanetleri ve özellikle "vaat edilen prens" fikrini destekliyor.

Çok Yüzlü Tanrı'ya inanlarsa her ne kadar küçük bir topluluk olsa da evrende önemli roller oynuyor. Bu inancı takip edenler için ölüm bir hediye, çekilen acıların sonunu temsil ediyor ve bu yüzden inananlar kendini ölümün hizmetkarı olarak görüyor. Dizide Jaqen H'ghar ve Arya Stark bu inancın tasvirinde önemli karakterlerdi.

Kaynak: Independent Türkçe