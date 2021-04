Yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon'ın çekimlerine başlandı

29 Nisan 2021 Perşembe, 17:46

Henüz Game of Thrones bitmeden önce George R.R. Martin‘in yarattığı bu fantastik evrende geçen spin-off dizileri için hazırlıklara başlayan HBO, 2019 yılının ekim ayında House of the Dragon adını taşıyan spin-off dizisine resmi onayı vermiş ve dizinin ilk sezonu için yeşil ışık yakmıştı. Colony dizisinin yaratıcısı olan, aynı zamanda Rampage ve Hercules filmlerinin senaristleri arasında yer alan Ryan J. Condal‘ın George R.R. Martin ile birlikte hazırladığı House of the Dragon’un, Game of Thrones’ta anlatılan olayların 300 yıl öncesinde geçeceği ve Targaryen ailesine odaklanacağı açıklanmıştı.

Filmloverss'ın aktardığına göre, HBO’nun resmi Game of Thrones Twitter hesabından dün yapılan bir paylaşımla merakla beklenen dizinin prodüksiyon sürecinin başladığı duyurusu yapıldı. Yapılan paylaşımda aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin bulunduğu okuma provasından bir görüntüye de yer verildi.

The first images from the set of House of the Dragon featuring Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy) and Daemon Targaryen (Matt Smith). #HouseoftheDragon pic.twitter.com/oAtMFVrkiv — Thee Movie Connoisseur (@MovieConnoisse) April 29, 2021

HOUSE OF DRAGON DİZİSİNİN İZLEYİCİYLE 2022 YILININ YAZ AYLARINDA BULUŞMASI BEKLENİYOR

House of the Dragon, George R.R. Martin’in geçtiğimiz yıl yayımlanan Fire & Blood romanından uyarlanıyor. Aegon Targaryen’in Yedi Krallık’ı fethiyle başlayan Fire & Blood, Aegon’u takip eden jenerasyonlar boyunca Targaryenler’in hikâyesini anlatıyor. Targaryanler’in Demir Taht’ı korumak için verdiği mücadeleler ve kendi aralarında savaşa girmeleriyle başlayan Ejderhaların Dansı kitapta işlenen olaylar arasında yer alıyor.

Game of Thrones’un Battle of the Bastards ve Hardhome gibi övgü toplayan bölümlerini yöneten Miguel Sapochnik de Condal ile birlikte dizi sorumlusu (showrunner) olacak. Sapochnick aynı zamanda ilk bölüm dâhil olmak üzere birden fazla bölümde yönetmen koltuğuna oturacak. Dizinin ilk sezonunun şimdilik 10 bölüm olması bekleniyor.

Yapılan paylaşımlara göre House of the Dragon dizisinde Emma D’Arcy, Prenses Rhaenyra Targaryen‘i Steve Toussaint ise The Sea Snake‘i canlandıracak. Aynı zamanda Paddy Considine, Kral Viserys Targaryen karakterine hayat verirken Prens Daemon Targaryen karakteri Matt Smith tarafından canlandırılacak. Son olarak Sound of Metal filmiyle izleyici karşısına çıkan Olivia Cooke dizide Alicent Hightower‘ı canlandırırken Rhys Ifans ise Otto Hightower karakterine hayat verecek.

2022 yılının yaz aylarında izleyiciyle buluşması planlanan dizinin çekimlerinin ne kadarlık bir süreye yayılacağı şimdilik bilinmiyor. Okuma provasından paylaşılan diğer görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz ve diziyle ilgili gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.