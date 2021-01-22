Game Of Thrones'un ikinci dizisi geliyor: 80 yıl öncesini konu alacak

22 Ocak 2021 Cuma, 11:42

HBO, geçtiğimiz Aralık ayında Game of Thrones'tan 300 yıl öncesinde geçecek ve Targeryan Hanedanı'nı konu alacak yeni dizisi House of Dragon'ın, 2022 yılında seyircisiyle buluşacağını duyurdu.

Şimdi işe GoT dizisinin yapımcısı HBO'dan, başka bir sevindirici haber daha geldi.

Birden fazla kaynakta yer alan bilgilere göre HBO, odağını sadece Targaryen savaşlarına çevirmek istemeyen izleyiciler için bir yeni dizi daha çekmeye karar verdi.

Yeni dizi, George R. R. Martin’in Tales of Dunk & Egg serisinde geçen kahramanlardan Ser Duncan The Tall'u işleyecek.

2005 yılında tamamlanan bu seri, Ser Duncan the Tall ve Egg lakabıyla bilinen Kral Aegon V. Targaryen'in maceralarını konu alıyor.

Yeni dizi, daha önce izlediğimiz Game of Thrones hikayelerinden tam 80 yıl önce gerçekleşecek.

Daha önce açıklamalarda bulunan HBO'nun baş içerik sorumlusu Casey Bloys katıldığı bir prgramda evrenin genişleyebileceğine dair ipucu vermişti.

Bloys'a Game of Thrones'un devamı gelecek mi sorusunu yanıtlayan Bloys, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar onlarca yıl öncesine uzanan fantastik yapımlar. Bu kadar büyür mü bilmiyorum ama kesinlikle sahip olduğumuz harika bir kaynak ve harika bir dünya. Hayatının geri kalanını tek bir dizi olarak kalacağını sanmıyorum."