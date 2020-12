House of Dragon’un yayın tarihi açıklandı

18 Aralık 2020 Cuma, 14:29

Fotoğraf: Twitter (@GameOfThrones)

HBO, Twitter üzerinden resmi bir açıklama yaparak House of the Dragon dizisinin 2022 yılında seyircisiyle buluşacağını duyurdu. George R.R Martin’in Fire & Blood adlı romanından uyarlanacak bu dizinin senaryosunu, Martin’le birlikte Ryan Condal kaleme alacak.

Dizinin çekimlerine 2021 yılında başlanması bekleniyor. HBO, hayranlarını daha şimdiden heyecanlandırmak için dizide ejderhaların nasıl gözükeceğine dair konsept bir tasarımı da duyuruyla birlikte yayınladı.

House of the Dragon dizisinin oyuncu kadrosu da tamamlandı sayılır. Dizide Viserys Targaryen karakterini Paddy Considine, Rhaenyra Targaryen karakterini Emma D’Arcy canlandıracak. Doctor Who dizisinden tanıdığımız Matt Smith, Daemon Targaryen karakterine can verecek.