House of the Dragon'dan sonra HBO, Game of Thrones yapımlarını çoğaltacak mı?
HBO kanalının yöneticilerinden birine göre Game of Thrones evreninde geçecek başka yan hikayeler ve House of the Dragon'ın yanı sıra başka yapımlar da gelebilir.
Özgün dizinin sona ermesinin ardından evrende geçecek ve Targaryen Hanedanı'na odaklanacak House of the Dragon dizisine dair çalışmaların başladığı duyurulmuştu.
Screen Rant'in haberine göre şimdi de HBO'nun baş içerik sorumlusu Casey Bloys katıldığı bir prgramda evrenin genişleyebileceğine dair ipucu verdi.
Star Wars ve Marvel ürünlerinin Disney açısından geldiği nokta işaret edilerek Bloys'a Game of Thrones'un için de HBO açısından benzeri bir durum olup olmayacağı soruldu. Bloys ise soruyu şu şekilde cevapladı:
"Bunlar onlarca yıl öncesine uzanan fantastik yapımlar. Bu kadar büyür mü bilmiyorum ama kesinlikle sahip olduğumuz harika bir kaynak ve harika bir dünya. Hayatının geri kalanını tek bir dizi olarak kalacağını sanmıyorum."
Yeni yapımların geleceğinin House of the Dragon'un başarısına bağlı olduğu düşünülüyor. Eğer yeni dizi beklenen izlenme sayılarını yakalarsa hem evrenin geleceğini değişebilir.
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