Gareth Bale: "Artık Tottenham gibi oynuyoruz"

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:40

Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham, lig sonuncusu Sheffield United'ı evinde ağırladığı maçta 2020-21 sezonunda Real Madrid'ten kiralanan Gareth Bale'ın yaptığı hat-trick ile 4-0 mağlup etti.

Maçın ardından Sky-Sports'a konuşan Galli yıldız, artık gole daha yakın olduklarını, daha kolay skor üretebildiklerini ve en önemlisi Tottenham tarzında oynamaya başladıklarını söyledi.

Bale'ın bu açıklamaları, oynattığı oyundan dolayı sıklıkla eleştirilen ve bir süre önce takımdan ayrılan eski patronu Jose Mourinho'ya bir gönderme olarak algılandı.

Bu sezon Premier Lig'de toplam 34 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Kuzey Londra ekibi, 56 puan toplayarak ligde maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Gareth Bale ise bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 16 maçta 9 gol atıp, 2 de asist üretti.



