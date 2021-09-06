Barış Pehlivan: Ahmet Çakmak’ın avukatları tehdit ediliyor
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halk Tv'de katıldığı programda, Öfkeli Türk Gençler' imzasıyla 'Hudut Namustu' pankartı asan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak'ın avukatlarının tehdit altında olduğunu söyledi.
İstanbul'da 'Hudut Namustur' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak'ın "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler.” ifadelerini kullandığı bir video konuşması, sosyal medyada paylaşılmıştı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da iddialar üzerine açıklama yapmıştı. Kavuncu, "Bu asla doğru bir haber değildir. Bu yapılan beyan da belli ki bir baskı altında verilmiş" ifadelerini kullanmıştı.
"AVUKATLAR TEHDİT ALIYOR"
Gazeteci Barış Pehlivan, Halk Tv'de Haberakti programında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pehlivan, Ahmet Çakmak'ın avukatlarının tehdit altında olduğunu ifade etti.
Avukatların endişli olduklarından dolayı isim vermemelerini istediklerini belirten Pehlivan, avukatların Ahmet Çakmak'ın başına gelenlerin kendi başlarına geleceğine dair tehditler aldıklarını ifade etti.
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