'Pankartları o astırdı' demişti: Buğra Kavuncu'dan ilk açıklama

03 Eylül 2021 Cuma, 12:37

İstanbul'da 'Hudut Namustur' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak'ın "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler.” ifadelerini kullandığı bir video konuşması, sosyal medyada paylaşıldı. Çakmak'ın sözleri, iktidara yakın medya tarafından "'Hudut namustur' pankartı asmışlardı! Ahmet Çakmak isimli gençten bomba itiraf: “Buğra Kavuncu parayla pankart astırdı” manşetleriyle haberleştirildi.

Ancak yakınları Çakmak'tan haber alamadıklarını ve videonun zorla çektirildiğini iddia ediyor.

Pankart nedeniyle gözaltına alınan gençlerin avukatlığını yapan Ali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahmet’e ulaşamıyoruz. Tehdit altında olduğu videodan anlaşılabiliyor, alıkonulduğunu düşünüyoruz. Biz polise başvuruyoruz, kendisiyle bugün iletişim kuran varsa dmden ulaşsın lütfen” dedi.

Avukat Gül, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e de seslenerek "Yetkilileri işlerini yapmaya davet ediyorum. Burası dağ başı mı? Adam alıkoyup video çektirip yayınlatmak nedir?" ifadelerini kullandı.

KAVUNCU: AHMET BİR AN ÖNCE BULUNMALI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da iddialar üzerine açıklamada bulundu.

Kavuncu, Twitter üzerinden yaptığı video paylaşımında konuya ilişkin "Bu asla doğru bir haber değildir. Bu yapılan beyan da belli ki bir baskı altında verilmiş. Bizim İstanbul İl Başkanlığı olarak binlerce teşkilat mensubumuz var. Kendi gençlik teşkilatımız var. Böyle bir ihtiyacımız olsa zaten kendi teşkilatlarımızla asarız. Zaten şu anda İstanbul'da bir çok ilçede başkanlıklarımızın binasında 'Hudut Namustur' yazılı pankartlarımız asılı. Dolayısıyla konu kesinlikle anlatıldığı gibi değildir. Ben bir an önce genç arkadaşımızın bulunmasını, neredeyse kimler tarafından tutuluyorsa sağlıklı bir şekilde emniyet tarafından tespit edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu pankartlar asıldıktan sonra biz adliyeye desek amacıyla gittiklerini, kendisinin ilk kez orada gördüğünü söyleyen Kavuncu, "Bir algı yaratılmak isteniyor ve sosyal medya üzerinden de böyle yanlış bir bilgilendirme yapılıyor. Konunun doğrusu budur" ifadelerini kullandı.