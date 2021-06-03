Gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesinde yeni gelişme: Tehdit dolu mektup ortaya çıkarıldı

03 Haziran 2021 Perşembe, 15:07

Suç örgütü lideri Peker, yayınladığı 7. videoda gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. Peker, Adalı’yı Korkut Eken’in başında bulunduğu bir ekibin öldürdüğünü öne sürmüştü.

Peker’in iddiaları ise Kıbrıs basınında büyük yankı uyandırdı. Son olarak Kıbrıs Postası tarafından, Adalı ile ilgili o dönemde yazılmış bir tehdit mektubu ortaya çıkarıldı. Cinayet dosyasında da bulunduğu düşünülen ve "Türk'ün Kahramanları" imzasını taşıyan mektupta sadece Kutlu Adalı değil, eşi İlkay Adalı'nın da tehdit edildiği belirtildi.

Üzerinde herhangi bir tarih bulunmayan ancak cinayetten kısa bir süre önce gönderildiği düşünülen mektubun, "Ey Gafiller, Bay, Bayan, Mutlu ve İlkay Adalı" şeklinde hitapla başladığı görülüyor.

AŞIRI MİLLİYETÇİ İFADELER

Mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Biz Doğu, Güneydoğu Anadolu'muzda, kahramanca Türklüğe yakışır bir şekilde Ermeni bozuntusu kuyruklu vahşi Kürtlerle uğraşırken, siz Yavru Vatanda karı-koca, hem de basın vasıtasıyla Türkiye ve Türklere karşı adeta Rum yanlısı hareket ve hakaretlerde bulunuyorsunuz."

Mektup şu şekilde devam ediyor:

“Kanınız Türk kanı olsaydı kesinlikle yapmazdınız, ne çabuk kahpe Rum'un zulmünü, tecavüzlerini unuttunuz. Sizi Rum çizmesinden kim kurtardı, utanmazlar, kanı bozuklar, unutmayın ki bir Türk dünyaya bedeldir. Anadolu ve Kıbrıs, yüce Türk Milletinindir. Türk kanı taşımıyorsanız, defolun kahpe Rum'a! Sakin olun hareketlerinizi düzeltin."

Habere göre, mektubun kimin tarafından gönderildiğiyle ilgili herhangi bir bilgi yokken, mektubun dosyalama tarihinde bulunan 7 Mayıs 2001 tarihi ve 'Adalı-Meclis' ibaresi, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde 2001'de ikinci kez kurulan ancak sonuçsuz kalan cinayeti araştırma komitesinin dokümanları arasında olabileceğine işaret ediliyor.

(Kıbrıs Postası)