Sedat Peker'in iddiaları! Kutlu Adalı cinayetine soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği dilekçedeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği KKTC makamlarıyla ilgili bilgi ve belge temini için gerekli yazışmaların yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada delillerin temini ve dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara da başlandığı kaydedildi.
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