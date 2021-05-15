Miyase İlknur: Şampiyonu Malatya Kalecisi Ertaç belirledi

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:22

Yarışta son haftaya girilirken şampiyonluk için yarışan Beşiktaş ve Galatasaray’dan çok rakipleri Göztepe ile Malatya’nın sergileyeceği performans konuşuldu günlerce. Her iki takım da söylentilere kulak tıkayıp aslanlar gibi mücadele etti. Galatasaray, şampiyonluğu aslında Denizli’de iki penaltıyı gole çeviremeyerek bırakmıştı.

Son maçta üç farklı galiyibiyet ya da Beşiktaş’ın Göztepe’ye takılma ihtimali abartılı bir beklentiydi. Galatasaray 90 dakika üstün oynadığı maçta Malatya’yı ambole etti etmesine ama kaleci Ertaç’ı geçemedi. Ertaç, özellikle ikinci yarıda bir süre sonra saymaktan vazgeçtiğimiz kadar çok net pozisyonu önleyerek “Şampiyonu ben belirlerim” dedi adeta.

Beşiktaş’la aynı puanda olmasına rağmen averaj eksiği nedeniyle sadece galibiyetin yetmediği final karşılaşmasında Galatasaray, ilk dakikadan itibaren olağanüstü bir baskı uygulayarak Malatya yarı alanına yerleşti. Malatya da kendi sahasına kapanarak kontratakla şans aradı. GS’lı oyuncuların aşırı motivasyonu telaşı da beraberinde getirdi. Sağdan, soldan, ortadan saldıran GS’lılar bal yapmayan arı gibiydi ilk yarıda.

Düşünün bir kez; 13 şut atacaksın ve bunun sadece iki tanesi çerçeveyi bulacak. GS ilk gol pozisyonunu 10. dakikada Arda ile yakaladı. Ancak kaleciyle karşı karışya kalan Arda, isabetsiz kafa vuruşuyla bu pozisyonu fırsata çeviremedi. Beşiktaş’ın 13.dakikaka gol attığı haberi kabusun habericisiydi. Bunu rağmen GS, nefes kesen baskısıyla yüklendikçe yüklendi ama bu atak oyununda sık sık ofsatya düşmekten pozisyonlar da heba olup gitti.

Halil’le 22. dakikada bir net pozisyon daha bulan GS, bu pozisyondan da yararlanamadı. Malatya kalecisi Ertaç, Halil’in mükemmel kafa vuruşunu müthiş bir refleksle çıkardı.

Göztepe’nin 25.dakikada atttığı golün haberi Türk Telekom Arena’ya ulaşınca tribünlerdeki az sayıda seyircinin müthiş tezahüratıyl oyunculara moral oldu ama bir türlü gol olamadı. Saracchi’nin 28. dakikada Malatya ceza sahasının yay çizgisinde Emre Akbaba’ya yaptığı güzel asisti şutla kaleye göndermek isteyen Emre, çok kötü bir vuruşla topu dağlara taşlara yolladı.

Malatya ilk yarıda GS sahasına sadece üç kere gelebildi bunun da birini gole çevirdi. Kontratakla iki kez Yedlin’in bölgesinden kale çizgisine kadar inen Kofana, orta yapmaya bile fırsat bulamadı. Üçüncü gelişinde Şabek’in asistini bu sezonun gol kralı eski GS’lı Adem Büyük gole çevirdi. Adem Büyük’ün Galatasaray’dan neden gönderildiğini hâlâ anlayabilmiş değiliz.

Adem’in ağlara giden şık vuruşunu Muslera sadece seyretti. Bundan daha net pozisyonları önleyen kaptan Muslera, topu çıkarmak için uzanmadı bile.

Yedlin’in ne savunma da ne de hücumda dişe dokunur bir şey yapamadı. Emre Akbaba da ilk yarının en kötüsüydü. İkinci yarıda Yedlin, Emre Akbaba ve Arda Turan yerini Şener, Kerem ve Mustafa Muhammed’e bıraktı. Kerem’in ve Şener’in girmesiyle ikinci yarıda Galatasaray yine atak ama gol pozisyonu açısından daha bereketli bir oyun sergiledi. Artık her atağı gol pozisyonuna dönüşen Galatasaray Halil ve Babel’le iki gol buldu ama Beşiktaş’ın ikinci golü bulmasıyla umutlar suya düştü. Buna rağmen sayısız gol pozisyonu üreten Galatasarayın şampiyonluk umudu Ertaç’ın eldivenleri arasında eriyip gitti.