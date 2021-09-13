Gazeteci Tansel Semerci koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

13 Eylül 2021 Pazartesi, 12:33

1990 İletişim Fakültesi mezunu Tansel Semerci 51 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Medya faresinin aktardığına göre, Oya Armutçu acı olayı anlatırken, ''Ne yazık ki aşı olmaya ikna edemedik. Çok da dikkatliydi ama virüsü kapmış bir kere, kurtaramadık'' ifadelerini kullandı.



Tansel Semerci Nokta Dergisi, Sabah gazetesi, Pankobirlik ve ABB Basın'da çalıştıktan sonra yakın zamanda emekli olmuştu. Semerci bugün Gölbaşı Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.



