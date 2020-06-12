Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız hakim karşısında

12 Haziran 2020 Cuma, 00:46

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'deki sorgu sonrası iki gazeteci ile astsubay, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Üç isim, saat 19:00'da TEM polisleri tarafından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Gazetecilerin sorgusu, Terörden Sorumlu Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz tarafından bizzat yapıldı. Sorguda her kişi için üç avukat sınırlandırılması konuldu. Sorgu, 22.30'da sonra erdi.

Bu arada sorgu sürerken ilginç bir durum gelişti. Henüz sevk kararı çıkmadan mahkeme salonu hazırlandı. İfade sürerken çevik kuvvet tarafından savcılık koridoru önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sorguda, Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'e astsubay E.B ile yaptıkları telefon görüşmeleri soruldu.

23:30'da Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ve astsubay E.B. tutuklamaya sevk talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcı Veysel Kaçmaz, askeri casusluk suçlamasından vazgeçerek, gazetecilere bu kez TCK'nin 329. maddesinde düzenlenen “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu isnat etti.

Hakimlik sorgusu Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimi tarafından saat 00:30 sıralarında başladı. Hâkimlik sorgusunda da üç avukat sınırlandırılması konuldu. Bu durum bekleyen diğer avukatların tepkisini çekti. Polisler, bekleyen avukatların kapıdan uzaklaşmasını istedi.

Öte yandan savcılık sorgusu sürerken CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Utku Çakırözer ile eski CHP'li vekil Aylin Nazlıaka da adliyeye desteğe geldi.