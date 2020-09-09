Gazeteciler özgürlüğüne kavuştu
Tahliyesine karar verilen Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç özgürlüğüne kavuştu.
Libya’da şehit düşen MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları için yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Manisa muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tahliye oldu.
Pehlivan ilk yaptığı açıklamada “Bu davada suç yoktu, suçlu yoktu. Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı. Evet belki tahliye olduk ama adalet arayışımız da, gazetecilik sevdamız da bitmedi. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın gazeteciliğe ve adil bir gelecek için yazmaya aynen bıraktığımız gibi devam edeceğiz. Ve bu ülkeyi arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz adil bir ülkeye kavuşturacağız. Bu süreçte bize destek veren bütün dostlara, arkadaşlara, sevdiklerime teşekkür ediyorum” dedi.
OdaTv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci bütün suçlamalardan beraat ederken Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 3 yıl 9 ay, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Pehlivan, Kılınç ve Ağırel’in de tahliyelerine karar verildi.
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