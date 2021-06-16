Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu'ndan, Cumhuriyet'i hedef alan MHP'li isimlere yanıt: Cumhuriyet Kuvayi Milliye'dir

16 Haziran 2021 Çarşamba, 10:51

Cumhuriyet, MHP'nin hedefinde olmaya devam ediyor. Son olarak, MHP'nin önde gelen isimleri basın yayın organlarını hedef gösteren mesajlar paylaşmış; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, gazetemizi hedef alarak, ''Cumhuriyet gazetesi Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin sesidir, nefesidir, yuvasıdır'' ifadelerini kullanmıştı.

Gazetemizin MHP'li isimler tarafından hedef gösterilmesine, Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu bugün köşesinde kaleme aldığı yazıyla tepki gösterdi. Mollaveisoğlu, "Cumhuriyet, Kuvayı Milliye’dir..." dedi.

Mollaveisoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şu şekilde:



CUMHURİYET, KUVAYI MİLLİYE’DİR...

"MHP’li Mehmet Şandırları, Oktay Vuralları tanıdım...

Üslupları sertti ancak haksızlık etmekten çekinirler, asla iftira etmezlerdi...

MHP lideri Bahçeli’nin de sert üslubuna rağmen Türk siyasetinin en beyefendi ve alçakgönüllü liderleri arasında olduğu Ankara gazetecilerinin dilindedir. Politik tutumunu eleştirsem de “akçeli” konulara ışık yılı kadar uzak olduğunu gazeteci tanıklığımla söyleyebilirim...

Bunları yazıyorum çünkü biz, kimseye haksızlık etmeden meslek namusu ile yalnızca gerçekleri okurlara aktarmayı görev biliyoruz.

Son dönemde artan oranda muhalif gazete ve televizyonları hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan MHP’li yöneticileri üzülerek izliyoruz.

En son Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve gazetemizi hedef alan paylaşımlar yaptılar... “Teröre yandaşlık” gibi hem Alev Coşkun hem de Cumhuriyet ile asla yan yana gelmeyecek ithamlarda bulundular.

Alev Coşkun’u benim anlatmama gerek yok... Yazdığı kitapların her sayfası onu anlatır...

63 yıldır siyasetin içinde, gençlik hareketinin liderleri arasında yer almış, milletvekilliği, bakanlık yapmış, eserleri ve siyasi mücadelesi ile aydınlanmanın yılmaz savunucularından biridir...

Yakın tarihimizi, Kuvayı Milliye’yi, Atatürk’ü, İnönü’yü, kurucu kahramanlarımızı, Milli Mücadele’yi konu alan binlerce sayfa kitabı ile Türk devrimlerini ve Atatürk’ü en iyi analiz eden isimler arasındadır... Yazıları ve kitapları, Atatürk ve Milli Mücadele tarihi araştırmacıları için kaynak oluşturacak değerdedir.

Kuruluşunu ve adını bizzat Atatürk’ten alan Cumhuriyet, Türkiye’nin her türlü karanlığı ile mücadele yolunda anıt yazarlarını şehit vermiştir.

Gazetemiz Cumhuriyet’in ve Cumhuriyet’in yetiştirdiği dev isimlerin yurtseverliğini sorgulamak, partisi, konumu ne olursa olsun kimsenin haddi değildir...

Siyasilerin dönemi, seçildikleri süre içinde gelip geçicidir. Cumhuriyet, Cumhuriyetimiz var oldukça halka gerçekleri anlatmaya devam edecektir."