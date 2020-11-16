Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve uyarı ihtarı!

16 Kasım 2020 Pazartesi, 17:27

Yazarımız Zülal Kalkandelen önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dişine işlem yapılan maymunun soğuk zemin üzerinde yattığı bir görseli paylaşarak ilgili kişilere tepki gösterdi.

Kalkandelen’in paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekerken, hayvanseverler; Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nı etiketleyerek maymunun doğal ortamına döndürülmesi çağrısında bulundu.

GAZİANTEP BELEDİYESİ’NE İHTAR

Konuya ilişkin Gaziantep Belediyesi’nden herhangi bir açıklama yapılmazken, ilgili hayvanat bahçesinde çelıştığını iddia eden bir kişi maymunun diş operasyonu sonrasında tecrit edildiği açıklamıştı.

Avukat Kübra Önderoğlu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlara uygulanan tecrit hakkında Gaziantep Belediyesi’ne kınama ve uyarı ihtarında bulundu.

Uyarı ihbarında tecrit demenin boş, taş odada hapsetmek olmadığını belirten Önderoğlu, “Belediyenizin hayvanat bahçesinde tuttuğu hayvanların bakımı, beslenmesi, sağlık operasyonları ve gerektiğinde tecriti için ödeyecek parası yok ise hayvanlar için bakım masrafını üstlenebilecek pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu gibi yurtdışında bulunan doğal yaşam parklarından da hayvanların alınabilmesi mümkünken hangi gerekçe ile nesli tükenmekte olan maymun türlerinin taşla kaplı odalara hapsedildiği anlaşılamamıştır.” ifadelerini kullandı.

Avukat Önderoğlu’nun Gaziantep Belediyesi’ne gönderdiği ihtar yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Belediyeniz bünyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan hayvanlara kötü muamele edildiği ortaya çıkmıştır. Paylaşılan fotoğraflarda bir adet Bonobo (cüce şempanze) türünde maymunun tecrit edilmiş halde tek başına, boş bir odada fayans taşların üstünde yattığı görülmektedir. Konu kamuoyu nezdinde çok büyük tepki ile karşılanmış ve hatta bunun üzerine farklı zamanlarda Gaziantep Hayvanat Bahçesini ziyaret eden vatandaşlarca çekilmiş fotoğraflar yayınlanmaya başlanmıştır.

Farklı farklı vatandaşlarca yayınlanan fotoğraflarda şempanzelerin fayans kaplı odalarda tecrit edildiği, bu fayans taşların üzerinde yaşamaya zorlandığı açıkca görülmektedir. Kamuoyu belediyenizden resmi bir açıklama beklediyse de belediyeniz resmi bir açıklama yapmaktan kaçınmış ancak ilgili hayvanat bahçesinde çalıştığını iddia eden bir kişi ‘Bonobo türü maymunun dişine işlem yapıldığı için tecrit edildiğini’ ileri sürmüştür.

Diş operasyonu nedeniyle tecrit iddiası doğru kabul edilse dahi tecrit koşulları ilgili hayvanların ne doğal yaşam ortamlarına ne vücut ısılarına ne de duygusal algı düzeylerine uygun değildir.

Kurumunuzdan ivedilikle resmi açıklama beklediğimizi aksi halde gerek internet gerekse de diğer yazılı ve görsel basın üzerinden kamuoyunun bu konu hakkında bilgi sahibi olması hususunda elimizden geleni yapacağımızı, hizmet kusuru yönünden tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı ihtaren bildiririm.”

Yasal olarak bu uyarı yapılmadan, kuruma bir dava açılamadığı belirtildi.