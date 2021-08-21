Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'de kimler var?

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:14

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'nda oynanacak olan maç, 21.45'te başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak olan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

GAZİANTEP'TE BEŞ EKSİK

Ev sahibi Gaziantep FK, sezonun ilk maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu. Erol Bulut'un çalıştırdığı kırmızı-siyahlılarda Jean-Armel Kana-Biyik ve Alexandru Maxim, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Angelo Sagal sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, ismi açıklanmayan iki futbolcu ise Covid-19'a yakalanması nedeniyle karantinada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı son şampiyon Beşiktaş'ta ise eksik oyuncu bulunmuyor. İlk haftada evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılarda yeni transferler Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Mert Günok, kamp kadrosuna alındı.

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Ulaş, Olkowski, Mendyl, Jefferson, Recep, Furkan, Dicko, Börven.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Kenan.