Gaziantep genelinde EBA’ya 88 bin 585 öğrencinin erişemediği ortaya çıktı

27 Şubat 2021 Cumartesi, 02:00

Gaziantep genelinde salgın nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sistemi Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) 88 bin 585 öğrencinin erişemediği ortaya çıktı. Şehir genelinde öğrencilerin canlı derslere katılımını sağlamak için sadece 35 bin 989 adet tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, “Aylardır Gaziantep’te tablet dağıtımı törenleri düzenleniyor. Okullar açıldı, kapandı ancak söz verdikleri rakamı hâlâ dağıtamadılar” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile Gaziantep Valiliği koordinasyonunda “Askıda Tablet Kampanyası” kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin finansal işbirliğiyle pandemi koşullarında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması 60 bin tabletin sahiplerine ulaştığı belirtilerek tören yapılmıştı.

‘RAKAMLAR TUTMUYOR’

CHP’li Kalkan CİMER’e kampanyanın detaylarını sordu. Kalkan’a Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen yanıtta, “Tedarikçi firmalar tarafından tabletler teslim edildikçe Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilimize gönderim sağlanmaktadır. Mart ayından itibaren ilimize, bakanlığımızca 8 bin 540 adet ve bedeli ödenen 44 bin 56 adet tabletin gönderimi yapılacak ve gelen tabletlerle birlikte 88 bin 585 öğrencinin tablet ihtiyacı giderilmiş olacaktır” denildi. Yanıtlarda, 28 Ocak itibarıyla tabletler için Şahinbey Belediyesi 61 Milyon 500 Bin TL, Şehitkamil Belediyesi 12 Milyon 300 Bin TL, Büyükşehir Belediyesi 24 Milyon 600 Bin TL, Nurdağı Belediyesi 24 bin TL, Oğuzeli Belediyesi’nin ise 30 bin 750 TL yatırdığı ifade edildi.

Cumhuriyet’e değerlendirme yapan Uğur Kalkan, “28 Aralık 2020’de Gaziantep’te 60 bin ücretsiz tabletin öğrencilere dağıtımı töreni de yapıldı. Bizler de Şahinbey Belediyesi meclis toplantısında tablet dağıtımına oy verdik. Tabletin dağıtımına karşı değiliz, bizim karşı olduğumuz şey: Söylenenlerle, dağıtılan rakamların birbirini tutmaması. Normalde internete erişimde sorun yaşayan öğrencilerin sayının azalması gerekirken, anormal bir şekilde bu sayı artmış. AKP’liler günlerdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtımını yaptığı 40 bin tablet üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu gündeme taşıma gayretindeler. İstanbul’dan önce kendilerinin yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne baksınlar” dedi.