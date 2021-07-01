Gaziantep Üniversitesi'nde 1 değil 2 değil tam 6 görev birden

01 Temmuz 2021 Perşembe, 15:01

Milyonlarca yurttaş işsizlikle boğuşurken ve milyonlarcası da asgari ücretle geçinmeye çalışırken, bürokraside çifte ve üçlü maaş keyfi olduğu geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Bazı bürokratların aldığı aylık ücretler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 88 bin liralık maaşını bile geride bırakmıştı.

Şimdi ise; Gaziantep-Şahinbey Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Hasan Şencan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahin'in üniversiteside 6 farklı görev üstlendiğini söyledi.

Paylaşımında "Bu görevlerden kaç adet maaş alıyor? Gaziantep Üniversitesinde personel kıtlığı mı var? Birden çok görev aşkının maddi karşılığı nedir?" sorularını yönelten Şencan, Cumhuriyet.com.tr'ye konuştu.

Paylaşımında "Bu görevlerden kaç adet maaş alıyor? Gaziantep Üniversitesinde personel kıtlığı mı var? Birden çok görev aşkının maddi karşılığı nedir?" sorularını yönelten Şencan, kendisine gelen bilgilere göre farklı görevlerin Şahin'e fazladan maaş olarak yansıtıldığını belirtti. Ancak net bir bilgi olmadığının altını çizen Şencan, söz konusu konuyu Gaziantep Üniversitesi rektörüne ilettiği ancak cevap alamadığını kaydetti.

"MEZİYET SAHİBİ"

Gaziantep Üniversitesi'nde 6 farklı görev üstelenen Murat Şahin'in okulun sitesinde yer alan öz geçmişine göre, 2019-2020 yılları arasında çalıştığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 4 farklı görev üstlendiği 2013-2018 yıllarında akademisyenlik yaptığı Batman Üniversitesi'nde ise yine farklı görevleri aynı anda üstlendiği belirtiliyor.

Gazeteci Ferit Tunç, Batman Yön gazetesinde 24 Aralık 2017 tarihinde "Sevgili Doç. Dr. Hacı Murat Şahin!" başlıklı yazısında Şahin'in hakkında "Batman Üniversitesi BESYO Bölüm Başkanı ve Rektör Bey’in yükünü hafifletmeye çalışan en samimi arkadaşlarından (ev arkadaşı), Batman Belediye Başkan Yardımcısı, Batman Belediye Spor Kulübü Başkanı ve bilmem daha başka meziyet sahibi..." diye yazmıştı.

Tunç, yazısının devamında ise şunları kaleme almıştı:

"Murat Başkanım, o kadar çalışkan ki maşallah işsizliğimizi dahi bitirdi ve hatta işsiz genç kalmayınca dışarıdan emekçiler kazandırdı Batman'ımıza. Tabi bunu yaparken de sadece ve sadece Batman için yapıyor; yoksa bu kadar yükün altına para ve makam için girer mi hiç?

Dahası var bu melek başkanımızın, belediyede iş yükünü azaltır da hocası olduğu Batman üniversitesinin iş yükünü azaltmaz mı bu melek hocamız. Mesela geçenlerde üniversitemizin olmazsa olmaz bölümlerinden olan 'Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü'ne' bir öğretim görevlisi alınması gerekiyor ve eğer bu öğretim görevlisi bulunmazsa üniversitemiz gelişemez hatta belki de kapanacak duruma gelir. Önce Batmanlı gençlerden birini almak istemişler; ama okumamış işsizimiz kalmamış ki çok şükür okuyan işsizimiz olsun. Batman'dan alacak kimseyi bulamayınca Türkiye’nin her yerine bakmışlar; ama yok yok yok derken melek hocamız Doç. Dr. Hacı Murat Şahin, üniversitemizin imdadına yetişmiş. Sağolsun Murat Başkan, yengeyi öğretmenliği bırakmaya ikna etmiş ve büyük fedakârlık örneği göstererek yenge hanımı bu bölüme yerleştirerek üniversitemizi kurtarmış oldu."