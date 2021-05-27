Gaziantep'de sosyal yardım vurgunu: Yüzlerce kişi aynı durumda

27 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Ukrayna'da 4 yıldır yaşayan Ramazan Yılmaz, Türkiye’ye geldiğinde e-devlet sistemine girince kendisi adına birçok yardım yapılıp kullanıldığını fark etti. Yılmaz’ın avukatı İbrahim Keskin İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede Yılmaz’ın ikametinin Türkiye’de olsa da 4 yıldır Ukrayna’da yaşadığını ve orada çalıştığını belirterek Yılmaz’ın geçen Ocak ayında Türkiye’ye geldiğini ve E-Devlet şifresi aldığını anlattı.

Dilekçede, Yılmaz’ın e-devlet sistemi üzerinden bilgilerini kontrol ettiğinde kendisine farklı tarihlerde sosyal yardımlar yapıldığını fark ettiği belirtilerek “Bu sosyal yardımların bir kısmı direkt nakit para, bir kısmı kömür yardımı ve bir kısmı da fatura desteği altında yapılmıştır. Ancak yardımların yapıldığı tarihlerde müvekkilimiz Türkiye’de değildi ve yardım almak için herhangi bir müracaatta da bulunmamıştır” denildi.

Örneklere de yer verilen dilekçede Yılmaz adına en son 6 Nisan tarihinde 200 lira tutarında yardım yapıldığı ve bunun teslim edildiği bilgisinin sistemde mevcut olduğuna dikkat çekildi.

‘GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN’

Dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: “6 defa müvekkilimiz hakkında sosyal yardım müracaatı ve işlemi var. Bu yardımların bir kısmı ödemeniz hazır ve teslim edildi şeklinde görülmektedir. Bir kısmı da iptal edildi şeklinde işlem yapıldığı görülmektedir. Bu işlemler açıkça kamu malına karşı nitelikli şekilde hırsızlık yapıldığını, görevin kötüye kullanımı suçunun varlığına ve irtikap suçunun varlığına işaret etmektedir, Suçlamaların kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğini müvekkilimiz bilmemektedir. Yardımların hangi kurum tarafından yapıldığının tespiti gerekmektedir. Tüm yardım kayıtları istenerek yardımların usule uygun yapılıp yapılmadığının ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığının araştırma konusu yapılarak yolsuzluğun hangi boyutta olduğu hususlarının tespiti zaruret arz etmektedir. Zira buna benzer başka şahısların da adı kullanılarak benzer suçlar işlendiğini tespit etmiş durumdayız.”

'KONUYU MECLİS'E TAŞIYACAĞIZ'

Yılmaz’ın avukatı İYİ Parti Islahiye İlçe Başkanı İbrahim Keskin özetle şöyle konuştu:

“Malesef ülkemizde bu tip yolsuzluklar asıl ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşmasına mani oluyor. Vatandaşa ulaşması gereken yardımlar malesef yandaşa ulaşıyor. Çok üzücü. Vicdanları yaralıyor. Bu olayın takipçisi olacağız. Mağdurun hakkını yedirmeyeceğiz. Gerekli araştırmaları yapacağız. Bu konuyu TBMM’ye de taşıyacağız. Biz bu konuda komisyon kurulmasını ve yolsuzluğun boyutunun ne kadar olduğunun tespit edilmesini istiyoruz. Bu yolsuzluk 2016 yılından beri devam ediyor. Bu yolsuzluk, bu talan düzeni sona erecek. Bu yolsuzluk olayının boyutu sadece müvekkilimle sınırlı değil. Tespit ettiklerimiz var.”



