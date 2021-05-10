Seyit Torun, İstanbul’da yapılan sosyal yardım başvurularında büyük artış yaşandığını söyledi

10 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili tüm belediyelerin kendi bölgelerinin yoksulluk haritasını çıkarması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Torun, “Siyasi iktidarın gizlediği gerçek yoksulluk verilerini tüm boyutlarıyla ortaya çıkararak, belediye hizmetlerine yön vereceğiz” dedi.

CHP’li Torun, Türkiye’nin gerçek gündeminin, ekonomik buhran ve artan yoksulluk olduğunu belirterek, “Vatandaşa en yakın hizmet kurumları olan belediyeler, halkın içinde bulunduğu durumu bire bir görüyor. Son dönemde belediyelerimize gelen sosyal yardım başvurularında büyük artış yaşanıyor. Sadece İstanbul’da büyükşehir belediyemize yardım için başvuran hane sayısı 1,2 milyona ulaştı. Bizim belediyelerimiz de her alandan tasarruf edip, tüm imkânları seferber ederek, ihtiyaç sahibi bir aileye daha yardım götürebilmek için mücadele veriyor” diye konuştu.

‘DERDE DERMAN OLMAK’

Torun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında 247 belediye başkanı ile gerçekleştirdikleri toplantılarda sosyal yardımları değerlendirdiklerini kaydederek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı ‘Yoksulluk Haritası’ modelini tüm belediyelerimize yaygınlaştırmak için yeni bir çalışmaya başladık. Belediyelerimize gelen sosyal yardım başvuruları, farklı alanlardaki veriler ve yapılan araştırmaları bir araya getirip yoksulluk haritaları çıkaracağız. Bu çalışmaya önce büyükşehir ve il belediyelerinden başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

VERİLER DERLENECEK

Farklı katmanlara sahip haritalar oluşturulacağını belirten Torun, şunları söyledi: “Bölge bölge hane ve gelir durumları, yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılım, sigortasız çalışma, sosyal durum gibi pek çok başlıktaki veriler derlenecek. Harita sayesinde bölgelerin ihtiyaçları da net olarak belirlenecek. Hizmet üretileceği zaman bu haritaya bakılarak, hangi bölgenin neye ihtiyacı olduğu zaman kaybetmeden saptanacak. Haritaları bir araya getirdiğimizde büyük ölçüde Türkiye’deki yoksulluğun fotoğrafını çekmiş olacağız. Siyasi iktidarın gizlediği gerçek yoksulluk verilerini tüm boyutlarıyla ortaya çıkararak, belediye hizmetlerine yön vereceğiz. Temel amacımız, bir ailenin daha derdine derman olabilmek.”