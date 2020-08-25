Gaziantep’te, adres sorusuna cevap veremeyince kalbinden bıçaklandı

25 Ağustos 2020 Salı, 14:19

CİĞERİNDEN, BACAĞINDAN VE KALBİNİN ALTINDAN BIÇAKLANDI



Olay, 23 Ağustos 2020 Pazar günü Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oturan 17 yaşındaki Selçuk Sert, kendisine adres soran 2 kişiye adresi bilmediğini söyledi. Bunun üzerine yoluna devam eden 2 kişi, biraz ilerledikten sonra genci tekrar yanlarına çağırarak tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu 2 şüpheli, Selçuk Sert'i ciğerinden, bacağından ve kalbinin altından bıçakladı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, hayati tehlikeyi atlatırken, yoğun bakımdaki tedavisinin ise devam ettiği vurgulandı.

"BİR ADRES YÜZÜNDEN BENİM OĞLUMU BIÇAKLADILAR"

Yaşanan olayın ardından büyük bir acı ve korku yaşayan 17 yaşındaki Selçuk Sert'in annesi Meliha Sert, "Oğlum evin önünde otururken iki kişi gelip adres soruyor. Oğlum da adresi söylemeyince gidiyorlar ve biraz ilerledikten sonra oğlumu tekrar yanlarına çağırıyorlar. Oğlumla biraz tartıştıktan sonra bacağından, karnından ve kalbinin altından bıçaklıyorlar. Ben beş çocuk büyütürken ne zorluklar yaşıyorum ama iki kişi gelip bir adres yüzünden benim oğlumu bıçaklıyor. Çocuğum üç yerinden bıçaklanıyor ve üç günden beri yaşam savaşı veriyor. Benim yüreğim yandı, başka annelerin yüreği yanmasın. Bunu yapanlar bulunsun. Biz bu evlatları kolay büyütmüyoruz. Bugün çocuğum tekrar hayata döndü ve şuan yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bunu yapanlar yakalansın ve adalet yerini bulunsun" dedi.

Pazar günü öğle saatlerinde yaşanan olayı anlatan ağabey Numan Sert ise o an çok üzüldüğünü ve korktuğunu belirterek, kardeşini bıçaklayanlardan hesap sorulmasını istediklerini vurguladı.

KENDİNE GELDİ, KEBAP İSTEDİ

Öte yandan bıçaklanan Selçuk Sert'in hastanede tedavi gördükten sonra kendine gelir gelmez aç olduğunu belirtmesi ve kebap istemesi ise dikkat çekti.

ZANLILAR ARANIYOR

Selçuk S.'yi yaralayan iki saldırganı arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.